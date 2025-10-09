Champions League Inter la Uefa punta ai 6 miliardi Dal 2027 ci sarà la rivoluzione dei diritti tv!
Inter News 24 Champions League Inter, dal 2027 rivoluzione ai diritti tv! Arrivano i colossi dello streaming globale e nuovi pacchetti per avere più guadagni. L’ UEFA ha messo nero su bianco la sua ambiziosa strategia per incrementare i ricavi delle coppe europee a partire dal ciclo 2027-2030. L’ obiettivo è passare dagli attuali 4,4 miliardi di euro incassati nel 2024-25 a ben 6 miliardi a stagione, con la possibilità di raggiungere anche i 6,5 miliardi. Questo traguardo verrà perseguito senza modificare l’attuale format (almeno fino al 2030), ma attraverso una significativa espansione verso le piattaforme di streaming globali, con Netflix che sembra essere la più interessata, ma anche Apple, Disney e Amazon potrebbero entrare in gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: champions - league
