Il manga di Chainsaw Man continua a dominare le classifiche giapponesi, superando Demon Slayer nelle vendite settimanali e raggiungendo i 31 milioni di copie in circolazione. Un successo che cresce di pari passo con l'uscita cinematografica di The Movie: Reze Arc. Nel panorama competitivo degli sh?nen moderni, Chainsaw Man conferma la sua corsa inarrestabile. Dopo il trionfo del film Reze Arc, il manga di Tatsuki Fujimoto ha superato Demon Slayer nelle vendite, consolidando una popolarità che sembra alimentarsi più di passione che di promozione. Una motosega che taglia i record Secondo i dati riportati da Oricon, nella settimana dal 22 al 28 settembre Chainsaw Man ha venduto oltre 172. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Chainsaw Man: prima del nuovo film, riesce a superare persino un record di Demon Slayer