Chainsaw Man debutta al cinema | Anime Watch Party al The Space Roma Moderno
Martedì 22 ottobre alle 20:00, il The Space Cinema Roma Moderno riaccende la passione per l’animazione con l’Anime Watch Party e l’anteprima esclusiva di Chainsaw Man – Il Film: la storia di Reze. Un appuntamento pensato per vivere insieme la magia del grande schermo e un confronto dal vivo con il pubblico. Anteprima esclusiva a . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, pubblicato un nuovo video con l’ending Il film di MAPPA tratto dal manga di Tatsuki Fujimoto debutta nelle sale giapponesi, in arrivo a ottobre nel resto del mondo. #Anime #ChainsawMan #ChainsawManTheMovieReze - facebook.com Vai su Facebook
Chainsaw Man – Il FIlm – la storia di Reze in anteprima allo Space Cinema di Roma il 22 ottobre - Il 22 ottobre per l'"Anime Watch Party", il The Space Cinema Roma Moderno proietterà “Chainsaw Man – Il FIlm la storia di Reze”. Secondo vgmag.it
Chainsaw Man: prima del nuovo film, riesce a superare persino un record di Demon Slayer - Il manga di Chainsaw Man continua a dominare le classifiche giapponesi, superando Demon Slayer nelle vendite settimanali e raggiungendo i 31 milioni di copie in circolazione. Segnala movieplayer.it