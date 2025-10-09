Chainsaw Man debutta al cinema | Anime Watch Party al The Space Roma Moderno

Martedì 22 ottobre alle 20:00, il The Space Cinema Roma Moderno riaccende la passione per l’animazione con l’Anime Watch Party e l’anteprima esclusiva di Chainsaw Man – Il Film: la storia di Reze. Un appuntamento pensato per vivere insieme la magia del grande schermo e un confronto dal vivo con il pubblico. Anteprima esclusiva a . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

