Busto Arsizio (Varese), 9 ottobre 2025 – Nella mattinata di martedì a Busto Arsizio lavoratrici e lavoratori di Coop Lombardia hanno dato vita a un presidio davanti al punto vendita in viale della Repubblica per manifestare la loro preoccupazione in seguito alla cessione ad Eurospin. Accanto ai dipendenti Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Ieri Coop Lombardia ha replicato con un comunicato nel quale conferma che: “La cessione del punto vendita di Busto Arsizio in viale della Repubblica a Eurospin è un’operazione che si inserisce nel più ampio piano di razionalizzazione e ammodernamento della rete commerciale avviato per garantire la sostenibilità economica e il rilancio complessivo della Cooperativa in un contesto di mercato sempre più complesso e competitivo in modo particolare sul territorio bustocco”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Cessione del supermarket di viale della Repubblica, da Coop arriva la garanzia: "I posti di lavoro saranno garantiti"