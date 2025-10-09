Cessate il fuoco Gaza | Meloni celebra l’accordo e ringrazia Trump e i mediatori

Gbt-magazine.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cessate il fuoco Gaza: l’Italia sostiene l’ accordo e si impegna per la ricostruzione. “Una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco, al rilascio degli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate.” Con queste parole la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato l’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace promosso dal Presidente Trump. Ringraziamenti ai mediatori e appello alle parti. In un messaggio diffuso sui social, Meloni ha espresso gratitudine al leader statunitense “per aver incessantemente ricercato la fine del conflitto a Gaza” e ai mediatori internazionali – Egitto, Qatar e Turchia – “per i loro sforzi cruciali nel raggiungimento di questo esito positivo”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

