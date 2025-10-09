Cessate il fuoco a Gaza | i dettagli dell'accordo
Dopo 734 giorni dall'attacco del 7 ottobre 2023 di Hamas e dall'inizio dell'operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza, è stato trovato un accordo per il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cessate - fuoco
Usa: “Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco”
Israele-Siria, accordo per il cessate il fuoco Trump: presto liberi altri 10 ostaggi
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
MEDIO ORIENTE | Fonti di Hamas hanno riferito al quotidiano al-Mayadeen, affiliato a Hezbollah, che il movimento palestinese ha accettato un accordo di cessate il fuoco a Gaza, aggiungendo che verrà firmato giovedì in Egitto. Lo riporta il Times of Israel. Se - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Hamas negozia ma chiede garanzie su un cessate il fuoco duraturo - X Vai su X
Proseguono i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza mentre Israele commemora gli attacchi del 7 ottobre - Il primo round di colloqui sulla situazione di Gaza tra Hamas e i mediatori si è concluso in Egitto “in un clima positivo”, secondo quanto riportato martedì mattina dai media egiziani legati allo Stat ... Scrive globalist.it
Gaza: mancano solo i dettagli? - Hamas ha accettato il piano di Trump per il cessate il fuoco, ma gli attacchi israeliani non si sono ancora fermati. Lo riporta ispionline.it