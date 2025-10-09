Cessate fuoco solo dopo ok di Israele

12.25 Il governo israeliano si riunirà alle 18 locali (le 17 in Italia) per discutere un piano per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi prigionieri a Gaza Un'ora prima si riunisce il Consiglio dei ministri della Sicurezza per discutere l'accordo, firmato in Egitto tra Israele e Hamas, che prevede tregua e liberazione entro 72 ore dall'entrata in vigore del patto, previste dopo il voto del governo. Il ministro delle Finanze israeliano, Smotrich, si oppone all'accordo e avverte che non voterà a favore della sua attuazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Usa: “Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco”

Israele-Siria, accordo per il cessate il fuoco Trump: presto liberi altri 10 ostaggi

Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"

Un gruppo di bambini a Gaza esulta per il cessate il fuoco a Gaza: raggiunto un accordo per la prima fase del 'piano Trump'. Nelle immagini che circolano sui social si vedono salti, balli e urla di gioia. #gaza #Palestina

MEDIO ORIENTE | Fonti di Hamas hanno riferito al quotidiano al-Mayadeen, affiliato a Hezbollah, che il movimento palestinese ha accettato un accordo di cessate il fuoco a Gaza, aggiungendo che verrà firmato giovedì in Egitto. Lo riporta il Times of Israel.

Israele chiarisce,cessate fuoco solo dopo ratifica governo - L'ufficio di Netanyahu ha chiarito che il cessate il fuoco a Gaza non entrerà in vigore finché l'accordo non sarà ratificato oggi dal governo israeliano. Segnala ansa.it

Accordo di pace di Israele su cessate il fuoco a Gaza: cosa sappiamo e cosa succede ora - Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che Israele e Hamas hanno accettato la prima fase del piano di pace promosso da Washington per porre fine al conflitto nella Striscia di Gaza. Secondo tg.la7.it