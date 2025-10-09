Cessate fuoco solo dopo ok di Israele

12.25 Il governo israeliano si riunirà alle 18 locali (le 17 in Italia) per discutere un piano per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi prigionieri a Gaza Un'ora prima si riunisce il Consiglio dei ministri della Sicurezza per discutere l'accordo, firmato in Egitto tra Israele e Hamas, che prevede tregua e liberazione entro 72 ore dall'entrata in vigore del patto, previste dopo il voto del governo. Il ministro delle Finanze israeliano, Smotrich, si oppone all'accordo e avverte che non voterà a favore della sua attuazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

