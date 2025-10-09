Cesena è il momento dei rinnovi Dopo Berti quello di Klinsmann
Tommaso Berti e Jonathan Klinsmann, due dei giocatori a più alto rendimento in questo primo scorcio di stagione, ora accomunati anche dall’imminente rinnovo. Con l’entourage del fantasista di Calisese, impegnato in questi giorni con l’Under 21 che giocherà domani all’Orogel Stadium contro i pari età della Svezia, partita valida per la qualificazione agli Europei di categoria, si sta parlando già da alcune settimane, ora però l’accordo sul prolungamento di un anno sembra molto vicino, con la scadenza che verrebbe quindi portata a giugno 2028. In agenda sarebbero anche già stati programmati gli incontri, si parla della prossima settimana, con gli agenti del portiere statunitense per discutere il rinnovo di un accordo che al momento ha termine breve: giugno 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
