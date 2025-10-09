Cercano di rubare in centro a Milano con la borsa schermata e la tecnica della staffetta

Prima hanno cercato di rubare, ma sono stati sorpresi e arrestati. Tre uomini di 31, 35 e 22 anni (i primi due cittadini peruviani, spagnolo il terzo) sono stati fermati dagli agenti della Polizia locale dopo aver tentato un furto al Foot Locker di corso Vittorio Emanuele a Milano nella giornata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

