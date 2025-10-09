Cerca di scappare in bici dalla locale dopo un furto in centro a Milano

Milanotoday.it | 9 ott 2025

Prima il furto all’Oviesse, poi la fuga in sella a una bicicletta cercando di “seminare” i ghisa. Infine le manette. Un uomo di 30 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia locale dopo un inseguimento lungo corso Buenos Aires a Milano.Il furto all’OviesseTutto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

