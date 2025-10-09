Cerca di scappare in bici dalla locale dopo un furto in centro a Milano
Prima il furto all’Oviesse, poi la fuga in sella a una bicicletta cercando di “seminare” i ghisa. Infine le manette. Un uomo di 30 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia locale dopo un inseguimento lungo corso Buenos Aires a Milano.Il furto all’OviesseTutto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: cerca - scappare
Vende droga a un cliente poi cerca di scappare nel parco: arrestato
LIVE Francia-Brasile 0-2, Mondiali volley femminile 2025 in DIRETTA: la nazionale carioca cerca la vittoria e prova a scappare nel terzo set! 11-14
In casa mezzo chilo di droga, all'arrivo della Municipale cerca di scappare dalla finestra
«Non smetterà mai di perseguitarci, non importa quanto proviamo a scappare. » Finn, ormai diciassettenne, cerca ancora di orientarsi nella vita dopo essere sopravvissuto a un evento che gli ha cambiato l’esistenza. Nel frattempo, Gwen, che ha compiuto 15 - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, Procaccini (FdI-ECR): “Sinistra poco seria, cerca di scappare da Ue candidando europarlamentari” https://lavocedelpatriota.it/regionali-procaccini-fdi-ecr-sinistra-poco-seria-cerca-di-scappare-da-ue-candidando-europarlamentari/… via @vocedelpa - X Vai su X
Cerca di scappare in bici dalla locale dopo un furto in centro a Milano - Nei guai un uomo di 30 anni che è stato denunciato per furto e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ... milanotoday.it scrive