Cerano il ministro Pichetto Fratin | Manterremo la centrale in esercizio freddo

BRINDISI - “Manterremo la centrale in esercizio freddo, in attesa quindi di capire, nei prossimi anni, quale deve essere il percorso e quando intervenire con lo smantellamento”. Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Lo ha fatto attraverso un video. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Centrali a carbone: Pichetto Fratin chiede all’UE che non siano smantellate/ “Sono impianti strategici” - Centrali a carbone, Pichetto Fatin chiede una deroga all'UE: gli impianti non produrranno energia, ma resteranno aperti ... Riporta ilsussidiario.net

Pichetto, centrali a carbone saranno in 'esercizio freddo' - Una realtà che ha dato tanto come fonte energetica al nostro Paese, che può dare ancora tantissimo con il proprio sviluppo industriale e che ha dato tanto anche sul ... Si legge su ansa.it