Centrodestra all’appello Merenda con Tomasi e cena con Salvini L’ultimo round dei big
AREZZO La volata finale per le regionali toscane entra nel vivo e oggi tocca al centrodestra prendersi la scena. A quattro giorni dal voto, il territorio aretino diventa ancora una volta snodo politico strategico per i candidati e i leader di coalizione. Il pomeriggio si apre a Montevarchi, dove all’Hotel Valdarno è atteso Alessandro Tomasi, candidato presidente sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. L’incontro, promosso da Vivere Montevarchi e introdotto dal sindaco Silvia Chiassai Martini, sarà dedicato alle priorità del Valdarno: sanità, lavoro e infrastrutture, temi centrali di una campagna che il centrodestra definisce “concreta e radicata nei bisogni del territorio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
