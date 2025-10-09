Centro Tecnico BM è il nuovo main sponsor della Scuola Basket Arezzo

Arezzonotizie.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Scuola Basket Arezzo è orgogliosa di annunciare la nascita di una nuova e importante partnership con il Centro Tecnico BM, che da questa stagione sarà anche main sponsor della società amaranto. L’accordo rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita della SBA, che da anni lavora. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: centro - tecnico

Titolare centro sportivo muore dopo intervento nel locale tecnico della piscina, procura dispone il sequestro

Muore dopo un intervento nel locale tecnico della piscina: Aveva 68 anni Massimo, gestore del centro Sportivo La Torre di Roma

Inter Chivu, al centro del mercato c’è la strategia del tecnico: talento, imprevedibilità e nuove variabili tattiche

Cerca Video su questo argomento: Centro Tecnico Bm 232