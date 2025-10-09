Centrale biogas convertita A giugno sarà a biometano
La Centrale da biogas a biometano al centro degli intenti. La giunta ha approvato la bozza di accordo tra il comune e la società agricola che gestisce gli impianti di via per Zerbinate. Burocrazia e progetti dei privati che passano, per legge, attraverso le osservazioni e le approvazioni degli enti pubblici. Ha 4 centrali. E il più grande impianto del nord Italia e si trova a Bondeno. Dopo mesi di lavoro, riunioni in Conferenza dei servizi, osservazioni da parte del Comune e degli altri enti coinvolti, si è arrivati ad autorizzare "la revisione impiantistica delle centrali a biomasse e ad uno schema di accordo per quanto riguarda il rapporto tra il territorio e la società agricola gestrice degli impianti di via per Zerbinate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
