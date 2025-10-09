Cremona, 9 ottobre 2025 - Oltre 600 salami non più commestibili e quindi commercializzabili abbandonati a marcire tra gennaio e marzo 2025 n ei campi di diversi Comuni del Cremonese con il rischio di contaminazione del suolo e della falda. L’indagine. Un vero e proprio mistero risolto dalla forestale dell’Arma dei Carabinier i, in particolare dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Cremona, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Forestale del capoluogo e con i tecnici e i veterinari dell’Ats Val Padana. Il presunto furbetto. A disfarsene nei campi sarebbe stata un’azienda locale di trasformazione delle carni suine, evitando i costi delle procedure di smaltimento previste dalla normativa per il cibo scaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Centinaia di salami scaduti e potenzialmente pericolosi abbandonati a marcire nei campi: denunciata e multata un’azienda