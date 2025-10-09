Centinaia di persone all' iniziativa La forza del cammino targata Le Orchidee
Tolentino, 6 ottobre 2025 – Successo ieri, all’Abbadia di Fiastra, per la settima edizione de “La forza del cammino – Mille passi cominciano sempre da uno”, l’iniziativa dell’associazione di volontariato Le Orchidee per il mese della prevenzione del tumore al seno, l’ottobre rosa. Una giornata all’insegna della solidarietà, che ha visto la partecipazione di 474 persone. “Un grande abbraccio collettivo alla salute e alla consapevolezza: la camminata, ormai divenuta appuntamento fisso per l’associazione, ha come obiettivo quello di sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione, in particolare per chi affronta o ha affrontato il tumore al seno – spiega l’organizzazione -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: centinaia - persone
Gaza, centinaia di persone affamate assaltano i camion con i sacchi di farina
“Come formiche in coda, tutta colpa di Tim Cook e di Apple”: centinaia di persone in fila per salire sul Seceda, esplode la rabbia dei residenti per l’overtourism sulle Dolomiti
Pentole, megafoni e anche le campane: perché centinaia di persone sono scese in piazza
Centinaia di persone si sono radunate in piazza Maggiore a Bologna ai cori di “Palestina libera” e “Blocchiamo tutto”, per protestare contro l’intercettazione da parte di Israele delle navi della Freedom Flotilla dirette a Gaza con aiuti umanitari. In piazza i sindac - facebook.com Vai su Facebook
Centinaia di migliaia di persone in strada ad Amsterdam per la Palestina @luigispinola - X Vai su X
Centinaia di persone all'iniziativa "La forza del cammino" targata Le Orchidee - L'associazione: "Un sentito ringraziamento al direttore del reparto di Oncologia dell’Ast di Macerata, il dottor Nicola Battelli, che sostiene da sempre le nostre attività offrendo quest’anno visite s ... msn.com scrive
FLASH MOB PRO PALESTINA A LECCO: CENTINAIA I MANIFESTANTI - LECCO – Centinaia di persone hanno partecipato nel tardo pomeriggio di oggi a un flash mob in sostegno della Palestina, organizzato nella zona della stazione ferroviaria. Scrive lecconews.news