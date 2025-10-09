Centinaia di persone all' iniziativa La forza del cammino targata Le Orchidee

Tolentino, 6 ottobre 2025 – Successo ieri, all’Abbadia di Fiastra, per la settima edizione de “La forza del cammino – Mille passi cominciano sempre da uno”, l’iniziativa dell’associazione di volontariato Le Orchidee per il mese della prevenzione del tumore al seno, l’ottobre rosa. Una giornata all’insegna della solidarietà, che ha visto la partecipazione di 474 persone. “Un grande abbraccio collettivo alla salute e alla consapevolezza: la camminata, ormai divenuta appuntamento fisso per l’associazione, ha come obiettivo quello di sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione, in particolare per chi affronta o ha affrontato il tumore al seno – spiega l’organizzazione -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

