AGI - Una nuova generazione di cellule immunitarie ingegnerizzate potrebbe rivoluzionare la lotta contro il cancro. Si tratta delle cellule CAR-NK ("natural killer"), progettate da un team del Mit e della Harvard Medical School, capaci di eludere il sistema immunitario del paziente e di attaccare con maggiore precisione le cellule tumorali. "Questo ci consente di progettare in un'unica fase cellule CAR-NK in grado di evitare il rigetto da parte delle cellule T dell'ospite e di altre cellule immunitarie. Inoltre, uccidono le cellule tumorali in modo più efficace e sono più sicure", spiega Jianzhu Chen, professore di biologia al Mit e autore senior dello studio pubblicato su 'Nature Communications'. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cellule 'natural killer' per combattere il cancro