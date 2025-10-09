Celleno il borgo abbandonato della Tuscia

9 ottobre 2025- E mentre la folla di turisti prende d’assalto la ben più nota Civita di Bagnoregio, poco distante, sonnacchiosa sullo stesso sperone di roccia di tufo se ne sta la disabitata Celleno, il borgo fantasma della Tuscia. Negli ultimi anni, a dir la verità, grazie anche a film e serie tv, la cittadella è riuscita tornare alla ribalta: immerso nella valle dei Calanchi, poco distante anche da Orvieto, questo borgo spettacolare merita senz’altro una visita. Un abbandono. già scritto. Celleno Antica sorge maestosa su uno sperone tufaceo tra due torrenti, una posizione strategica che ne ha determinato fin dalle origini il ruolo cruciale e, al contempo, il tragico destino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it