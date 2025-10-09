“La sentenza con cui oggi la Corte Europea dei Diritti Umani ha dichiarato legittimo il rifiuto dell’Italia di inserire nell’atto di nascita di un bambino la ‘madre intenzionale’ oltre a quella biologica dimostra che, quando decise l’esatto opposto, la Corte Costituzionale italiana ha operato una forzatura politica e ideologica non in linea coi principi di. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - CEDU: nessun obbligo di riconoscere “due mamme”