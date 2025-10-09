Cedu la sentenza | L' Italia può togliere la seconda madre dal certificato di nascita

"Si tratta di una sentenza che mostra una nuova sensibilità e attenzione verso il tema da parte della Corte europea rispetto, ad esempio, alla decisione molto più lapidaria che aveva ottenuto un caso padovano, a gennaio 2023. Certo, l'esito è negativo e si afferma che l'adozione è un rimedio idoneo. Radicalmente diversa è stata la valutazione compiuta a maggio dalla nostra Corte costituzionale". Queste le parole dell'avvocato Alexander Schuster uno dei legali che tutelano le " mamme arcobaleno ", a commento della recente sentenza della Cedu che ha escluso violazioni da parte dell'Italia nei casi nei quali lo Stato aveva annullato l'iscrizione della seconda madre (intenzionale) dai certificati di nascita dei figli di coppie omogenitoriali. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

