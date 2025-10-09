Cedu la sentenza | L' Italia può togliere la seconda madre dal certificato di nascita

Tg24.sky.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Si tratta di una sentenza che mostra una nuova sensibilità e attenzione verso il tema da parte della Corte europea rispetto, ad esempio, alla decisione molto più lapidaria che aveva ottenuto un caso padovano, a gennaio 2023. Certo, l'esito è negativo e si afferma che l'adozione è un rimedio idoneo. Radicalmente diversa è stata la valutazione compiuta a maggio dalla nostra Corte costituzionale". Queste le parole dell'avvocato Alexander Schuster uno dei legali che tutelano le " mamme arcobaleno ", a commento della recente sentenza della Cedu che ha escluso violazioni da parte dell'Italia nei casi nei quali lo Stato aveva annullato l'iscrizione della seconda madre (intenzionale) dai certificati di nascita dei figli di coppie omogenitoriali. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

cedu la sentenza l italia pu242 togliere la seconda madre dal certificato di nascita

© Tg24.sky.it - Cedu, la sentenza: "L'Italia può togliere la seconda madre dal certificato di nascita"

In questa notizia si parla di: cedu - sentenza

Sentenza CEDU sulle Fonderie Pisano: organizzato un incontro pubblico

CEDU, PRO VITA & FAMIGLIA: CONSULTA SMENTITA SU RICONOSCIMENTO ‘DUE MAMME’ - "La sentenza con cui la CEDU ha dichiarato legittimo il rifiuto dell’Italia di inserire negli atti di nascita ‘due madri’ dimostra che, quando ha deciso l’esatto opposto, la Corte Costit ... Si legge su 9colonne.it

cedu sentenza italia pu242Violenza di genere: la Cedu condanna (di nuovo) l’Italia per non aver tutelato una donna maltrattata dall’ex compagno - La Cedu ha condannato l’Italia per aver violato i diritti di una donna vittima di violenza da parte del suo ex compagno. Segnala greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Cedu Sentenza Italia Pu242