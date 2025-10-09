C' è un altro problema col bonus elettrodomestici già in ritardo di 9 mesi
Le linee guida generali sull'incentivo ci sono. E il decreto che lo disciplina è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dodici giorni fa. Per il bonus elettrodomestici, però, la strada verso il click day atteso dai cittadini è ancora lunga. Il 2025 è quasi finito e il bonus non è ancora arrivato. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: altro - problema
Il Como punta all’Europa, ma c’è un grosso problema con lo stadio: ecco la soluzione a sorpresa… Il club ha già siglato un accordo per giocare le sue partite casalinghe in un altro impianto
West Nile virus, altro decesso: ottava vittima in Italia. “Il problema c’è”
A Re Carlo III non bastano i problemi di salute, ecco un altro problema: l’hanno abbandonato tutti!
L’altro giorno ho ricevuto un messaggio promozionale. Era perfetto: ben scritto, chiaro, con tutte le informazioni necessarie. Il problema? Sembrava uguale a mille altri. L’ho letto velocemente e l’ho dimenticato dopo cinque secondi. Ecco il punto: nella comu - facebook.com Vai su Facebook
Stefano De Martino: “Sanremo? Non è un mio problema. Io mi auguro che Carlo ne faccia qualcun altro. Credo che ci siano alternative migliori alla mia conduzione, io ho altro a cui pensare in questo momento” Da “Rumore” di @fanpage 1/2 - X Vai su X