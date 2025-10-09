C’è puzza di morto Non sei ancora morta? | infermiera indagata per maltrattamenti alla madre

CASARANO – “Devo pure cucinare per questa vecchia; c’è una puzza di morto; ti devo chiudere; non sei ancora morta? Mi devi dare i soldi della benzina mica posso fare la spesa per te senza che tu mi paghi la benzina”: così una 39enne infermiera originaria di Casarano si sarebbe rivolta alla madre. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

