C’è puzza di morto Non sei ancora morta? | infermiera indagata per maltrattamenti alla madre
CASARANO – “Devo pure cucinare per questa vecchia; c’è una puzza di morto; ti devo chiudere; non sei ancora morta? Mi devi dare i soldi della benzina mica posso fare la spesa per te senza che tu mi paghi la benzina”: così una 39enne infermiera originaria di Casarano si sarebbe rivolta alla madre. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
