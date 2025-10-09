C' è l' intesa per la pace a Gaza Israele | Cessate il fuoco solo dopo l' ok del governo Italia pronta a mandare i militari

Today.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La festa e l'incertezza convivono in queste ore che il mondo ha gli occhi puntati sul Medio Oriente. Nella notte tra 8 e 9 ottobre il presidente americano Donald Trump ha annunciato che Israele e Hamas, nel corso dei colloqui indiretti in Egitto, hanno trovato l'intesa sulla prima parte del piano. 🔗 Leggi su Today.it

