C’è l’accordo per il cessate il fuoco a Gaza Trump | Israele e Hamas hanno firmato

L'annuncio arriva poco prima dell'una di notte e a farlo è direttamente il presidente Usa Donald Trump. Israele e Hamas hanno accettato la prima fase del piano di pace per la Striscia di Gaza. Il cessate il fuoco a Gaza è realtà. «Tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura», scrive su Truth. E poi: «Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d'America. Ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo evento storico e senza precedenti.