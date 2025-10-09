C’è l’accordo per il cessate il fuoco a Gaza Trump | Israele e Hamas hanno firmato Festa per le strade in Palestina

Open.online | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’annuncio arriva poco prima dell’una di notte e a farlo è direttamente il presidente Usa Donald Trump. Israele e Hamas hanno accettato la prima fase del piano di pace per la Striscia di Gaza. Il cessate il fuoco a Gaza è realtà. «Tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura», scrive su Truth. E poi: «Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d’America. Ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo evento storico e senza precedenti. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accordo - cessate

Israele-Siria, accordo per il cessate il fuoco Trump: presto liberi altri 10 ostaggi

Negoziati Russia-Ucraina: accordo a Istanbul per scambio di prigionieri. Ma nessun progresso sul cessate il fuoco

Siria, raggiunto accordo per cessate il fuoco

Gaza, Guterres: Serve cessate il fuoco immediato, rilascio ostaggi e soluzione a due Stati - “A Gaza serve un cessate al fuoco immediato, il rilascio degli ostaggi immediato, e per una pace duratura serve una soluzione a due stati. Riporta ilgiornale.it

Trump: E' tempo per un cessate il fuoco in Ucraina, ma sarà duro - ” Così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a bordo dell'Air Force One, ... Segnala notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: C8217232 L8217accordo Cessate Fuoco