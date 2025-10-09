C' è l' accordo per Gaza tregua e ostaggi liberi Trump | ' E' un grande giorno' Gioia nella Striscia e a Tel Aviv Israele chiarisce | in vigore dopo la ratifica del governo

Israele e Hamas hanno raggiunto l'accordo sulla "prima fase" del piano per sospendere i combattimenti e rilasciare almeno i 20 ostaggi ancora vivi nel weekend quando in Medio Oriente, e forse anche a Gaza, dovrebbe arrivare l'artefice dell'accordo, Donald Trump, che ha annunciato sul suo social media Truth lo storico traguardo. L’ufficio di Netanyahu ha invece chiarito che il cessate il fuoco a Gaza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

