C' è l' accordo per Gaza tregua e ostaggi liberi Trump | ' E' un grande giorno' Gioia nella Striscia e a Tel Aviv Israele chiarisce | in vigore dopo la ratifica del governo
Israele e Hamas hanno raggiunto l'accordo sulla "prima fase" del piano per sospendere i combattimenti e rilasciare almeno i 20 ostaggi ancora vivi nel weekend quando in Medio Oriente, e forse anche a Gaza, dovrebbe arrivare l'artefice dell'accordo, Donald Trump, che ha annunciato sul suo social media Truth lo storico traguardo. L’ufficio di Netanyahu ha invece chiarito che il cessate il fuoco a Gaza. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza
Trump: "Fiducioso su accordo a Gaza"
Gaza, Trump: “Accordo molto vicino”. E le famiglie degli ostaggi propongono il tycoon per il Nobel
A Sharm el-Sheikh l'accordo alla fine è arrivato, la tregua tanto attesa. Nella notte fonti di Hamas hanno riferito al quotidiano al-Mayadeen, affiliato a Hezbollah, che il movimento palestinese ha accettato un accordo di cessate il fuoco a Gaza, aggiungendo che
Gaza, l'accordo con Israele e Hamas annunciato da Trump: una svolta fragile e incerta - Nel fine settimana lo scambio: il rilascio dei 48 ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas in cambio del rilascio di 1. Lo riporta vanityfair.it
Accordo Gaza, cosa prevede la "fase 1" (e cosa c'è ancora da definire): cessate il fuoco, ostaggi, ritiro delle truppe - Così Donald Trump ha salutato l'intesa raggiunta da Israele e Hamas sulla fine della guerra a Gaza. Come scrive msn.com