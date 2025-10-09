C' è l' accordo fra Israele e Hamas
Tel Aviv, dalla nostra inviata. C’è l’accordo fra Israele e Hamas. Si ferma a poco più di due anni esatti la guerra scatenata dal gruppo di terroristi il 7 ottobre. Hamas. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Israele-Siria, accordo per il cessate il fuoco Trump: presto liberi altri 10 ostaggi
Ue, nessuna sospensione dell’Accordo con Israele: non passa la proposta di Kaja Kallas. Contraria anche l’Italia
Israele bombarda Damasco e il sud della Siria: «I colpi più pesanti sono partiti». L’Ue in allarme: «Si attui l’accordo di tregua» – Il video
C'era un accordo tra Commissione europea e Israele per salvaguardare gli aiuti umanitari verso la Striscia di Gaza, che fine ha fatto? - Con una certa enfasi, il 10 luglio quest'ultima annunciava una nuova intesa con Israele, presentandola come strumento per alleviare la già drammatica ... Segnala wired.it