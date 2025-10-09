«La bozza finale della fase uno è stata firmata questa mattina in Egitto da tutte le parti per il rilascio di tutti gli ostaggi». Lo ha detto la portavoce del governo israeliano Shosh Bedrosian. La portavoce del governo israeliano ha spiegato che alle 17 (ora locale, le 16 in Italia) si terrà una riunione di gabinetto e un’ora dopo ci sarà la riunione di governo. «Entro 24 ore dalla riunione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

C'è l'accordo e la firma dell'intesa per Gaza, tregua e ostaggi liberi. Trump: 'E' un grande giorno'. Gioia nella Striscia e a Tel Aviv, Israele chiarisce: in vigore dopo la ratifica del governo