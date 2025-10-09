CdM Meloni frena su decreti-legge | limitate richieste dopo richiamo Mattarella su festa San Francesco; approvati 100 provvedimenti in 3 anni

Ilgiornaleditalia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La premier ha chiesto di limitare l’utilizzo dei decreti legge anche per evitare di ingolfare le Camere. In questo modo, ha spiegato, si restringono troppo i tempi di discussione e di possibile modifica dei provvedimenti “Meno decreti-legge. Limitano il potere del Parlamento comprimendo il po. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

