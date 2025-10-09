cavriglia al teatro comunale torna ri generazione festival

Arezzo, 9 ottobre 2025 – Anche quest'anno torna Ri-Generazione Festival, lo spazio per i giovani, e non solo, creato dall'Associazione Culturale LiberiLibri in collaborazione con il Comune di Cavriglia. Dal 17 al 19 ottobre alle ore 21 gli ospiti si alterneranno, raccontandosi, presso il Teatro Comunale. Il fil rouge di questa edizione è il “Potere della Comunicazione”. Saranno protagonisti della prima serata i Punkcake, un collettivo musicale che nasce nel 2022 dalla necessità di cinque persone della provincia di suonare insieme. Nei suoi concerti la band porta sul palco messaggi di unione, libertà e resistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

