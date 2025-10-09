Caveman a Lodi | Maurizio Colombi e la comicità dell’amore preistorico che conquista il presente

Lodi, 9 ottobre 2025 - In un’epoca in cui il matrimonio sembra un’istituzione in crisi, c’è chi riesce a far ridere – e riflettere – sulle relazioni con disarmante ironia. Torna a Lodi “ Caveman – L’Uomo delle Caverne”, il cult mondiale firmato da Rob Becker, portato in scena in Italia dal mattatore Maurizio Colombi, che da oltre vent’anni ne è il volto simbolo. Lo spettacolo sarà al Teatro alle Vigne sabato 12 ottobre alle ore 21, per una serata che promette risate, riflessione e tanta energia live (info e biglietti su www.ticketone.it e presso il botteghino del teatro). Nato negli Stati Uniti nel 1995, “Caveman” ha conquistato oltre dieci milioni di spettatori in più di quaranta Paesi, diventando uno dei monologhi più longevi e amati al mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

