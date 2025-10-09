Cava | tutto pronto per l' aperitivo scientifico

Salernotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Curiosità per l'appuntamento mensile di divulgazione scientifica a Cava de' Tirreni co-organizzato da Scientia - Abbi il coraggio di conoscere APS e Libreria Centopagine. Il primo aperitivo scientifico sarà venerdì 7 novembre 2025 alle ore 18 presso la libreria indipendente Centopagine a Cava de'. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cava - tutto

Incendiato scooter di un ex assessore: indagini a tutto campo a Cava de' Tirreni

Cava de' Tirreni, tutto pronto per gli "Aperi…Libri” del Lorì

"Ci ha rotto lo specchietto, vogliamo 600 euro". Se la cava con 150, poi capisce tutto

Cerca Video su questo argomento: Cava Tutto Pronto Aperitivo