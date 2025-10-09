Cattivik torna grazie a Gigaciao in occasione del suo 60° anniversario
Dopo il grandissimo successo di Tutto un altro Lupo Alberto, il fumetto che ha sancito la collaborazione tra Gigaciao e Silver, la casa editrice di Sio, Fraffrog, Dado e Giacomo Bevilacqua lancia un nuovo volume che rinnova questa incredibile alleanza artistica. Cattivik, il personaggio più sporco e puzzone del fumetto italiano torna in una nuova veste e con una storia inedita scritta da Lorenzo La Neve, già sceneggiatore del lupo per Gigaciao, e disegnata da Spugna, con la supervisione di Silver. Cattivik La Novell’ Grafik è un graphic novel tutto a colori che rappresenta l’incontro tra epoche del fumetto: il personaggio di Cattivik si fa ponte tra un glorioso passato e un innovativo presente, tra autori che hanno fatto la storia del fumetto italiano e autori che incarnano la generazione contemporanea. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
In questa notizia si parla di: cattivik - torna
Cattivik ritorna con la "Novell’ Grafik": https://comicus.it/mainmenu-news/item/70356-cattivik-ritorna-con-la-novell-grafik… - X Vai su X
A 60 anni dalla sua prima apparizione, Cattivik torna con una nuova storia firmata da Gigaciao, la casa editrice di Sio, Fraffrog, Dado e Giacomo Bevilacqua. Il graphic novel, dal titolo Cattivik – La Novell’ Grafik, è scritto da Lorenzo La Neve e disegnato da S - facebook.com Vai su Facebook