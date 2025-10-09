Dopo il grandissimo successo di Tutto un altro Lupo Alberto, il fumetto che ha sancito la collaborazione tra Gigaciao e Silver, la casa editrice di Sio, Fraffrog, Dado e Giacomo Bevilacqua lancia un nuovo volume che rinnova questa incredibile alleanza artistica. Cattivik, il personaggio più sporco e puzzone del fumetto italiano torna in una nuova veste e con una storia inedita scritta da Lorenzo La Neve, già sceneggiatore del lupo per Gigaciao, e disegnata da Spugna, con la supervisione di Silver. Cattivik La Novell’ Grafik è un graphic novel tutto a colori che rappresenta l’incontro tra epoche del fumetto: il personaggio di Cattivik si fa ponte tra un glorioso passato e un innovativo presente, tra autori che hanno fatto la storia del fumetto italiano e autori che incarnano la generazione contemporanea. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Cattivik torna grazie a Gigaciao, in occasione del suo 60° anniversario