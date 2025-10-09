Catania chiuso un centro scommesse a Librino | tra i clienti abituali troppi pregiudicati
Centro scommesse chiuso a Librino: la Polizia di Stato interviene dopo ripetuti controlli e la presenza di pregiudicati nel locale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: catania - chiuso
Incendio a Catania, aeroporto chiuso: voli sospesi per fiamme vicino alla pista. Stop al traffico verso Siracusa
Catania, incendio vicino all'aeroporto: chiuso temporaneamente lo scalo
Incendio vicino all’aeroporto di Catania, chiuso lo spazio aereo e sospesi i voli. Si tenta di contenere l’avanzata delle fiamme
ATTENZIONE – LAVORI IN TANGENZIALE DI CATANIA TRATTO CHIUSO in direzione Siracusa DALLE ORE 21:00 del 6 OTTOBRE 2025 FINO ALLE ORE 06:00 del 14 NOVEMBRE 2025 Chiusura del tratto compreso tra: Svincolo San Giorgio Svincolo Passo - facebook.com Vai su Facebook
Autostrada Catania-Siracusa, chiuso lo svincolo di Lentini: ecco quando https://catania.liveuniversity.it/2025/10/02/autostrada-catania-siracusa-chiuso-svincolo-lentini/… - X Vai su X
Catania, chiuso un centro scommesse a Librino: tra i clienti abituali troppi pregiudicati - È stata disposta la chiusura temporanea di un centro scommesse nel quartiere di Librino, a Catania, dopo che ripetuti controlli delle forze dell’ordine hanno accertato la presenza abituale di ... Come scrive virgilio.it
Catania, chiuso un centro scommesse nel cuore della città: era punto di ritrovo di pregiudicati - Centro scommesse sospeso per 7 giorni a Catania: era ritrovo di pregiudicati. Segnala virgilio.it