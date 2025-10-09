Catania chiuso un centro scommesse a Librino | tra i clienti abituali troppi pregiudicati

Notizie.virgilio.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Centro scommesse chiuso a Librino: la Polizia di Stato interviene dopo ripetuti controlli e la presenza di pregiudicati nel locale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

catania chiuso un centro scommesse a librino tra i clienti abituali troppi pregiudicati

© Notizie.virgilio.it - Catania, chiuso un centro scommesse a Librino: tra i clienti abituali troppi pregiudicati

In questa notizia si parla di: catania - chiuso

Incendio a Catania, aeroporto chiuso: voli sospesi per fiamme vicino alla pista. Stop al traffico verso Siracusa

Catania, incendio vicino all'aeroporto: chiuso temporaneamente lo scalo

Incendio vicino all’aeroporto di Catania, chiuso lo spazio aereo e sospesi i voli. Si tenta di contenere l’avanzata delle fiamme

Catania, chiuso un centro scommesse a Librino: tra i clienti abituali troppi pregiudicati - È stata disposta la chiusura temporanea di un centro scommesse nel quartiere di Librino, a Catania, dopo che ripetuti controlli delle forze dell’ordine hanno accertato la presenza abituale di ... Come scrive virgilio.it

catania chiuso centro scommesseCatania, chiuso un centro scommesse nel cuore della città: era punto di ritrovo di pregiudicati - Centro scommesse sospeso per 7 giorni a Catania: era ritrovo di pregiudicati. Segnala virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Catania Chiuso Centro Scommesse