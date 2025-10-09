Catania armi e munizioni nascoste in casa del padre invalido | arrestato 51enne

Un uomo di 51 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania con l'accusa di detenzione illegale di armi clandestine, ricettazione e possesso abusivo di munizioni. L'operazione è il risultato di un'attività investigativa mirata al contrasto della criminalità diffusa nel capoluogo etneo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe nascosto diverse armi da fuoco all'interno dell'abitazione del padre, situata in un quartiere popolare di Catania, accanto a un'attività commerciale di famiglia.

