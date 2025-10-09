Castro Bologna addio vicino? Quella big vuole l’attaccante argentino

Calcionews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castro nel mirino del Chelsea: nuove voci di mercato sull’attaccante argentino Nuove indiscrezioni di mercato accendono i riflettori su Santiago Castro, giovane attaccante argentino che continua a far parlare di sé in Europa. Dopo le buone prestazioni con la maglia del Bologna, l’attaccante classe 2004 è tornato al centro dell’attenzione internazionale. Secondo quanto riportato da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

castro bologna addio vicino quella big vuole l8217attaccante argentino

© Calcionews24.com - Castro Bologna, addio vicino? Quella big vuole l’attaccante argentino

In questa notizia si parla di: castro - bologna

Bologna, chi confermare al fanta: Castro sì, Orsolini...

Bologna, il Ciro più veloce. Immobile si prende la pole con 5 gol. Che distacco da colmare per Castro. E inizia a carburare anche Dallinga

Castro sotto pressione: con Immobile e Dallinga è lotta per un posto nel nuovo Bologna

castro bologna addio vicinoCastro Bologna, addio vicino? Quella big vuole l’attaccante argentino - Castro nel mirino del Chelsea: nuove voci di mercato sull’attaccante argentino Nuove indiscrezioni di mercato accendono i riflettori su Santiago Castro, giovane attaccante argentino che continua a far ... Da calcionews24.com

Bologna, Castro più vicino: nuovi contatti con il Velez, ecco cosa manca - I rossoblù vogliono il giovane attaccante del Velez Sarsfield e oggi sono previsti nuovi contatti con il club argentino per arrivare all'accordo ... Segnala calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Castro Bologna Addio Vicino