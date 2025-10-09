Castiglione delle Stiviere lo scuolabus finisce fuori strada e s’inclina | a bordo 5 bambini e un adulto

Mantova, 9 ottobre 2025 – Una manovra compiuta chissà quante altre volte percorrendo le trafficate, e a volte strette, strade provinciali del territorio. L’arrivo sulla corsia opposta di un mezzo pesante e la necessità di spostarsi completamente sul lato opposto per non scontrarsi. Questo pomeriggio, intorno alle 14, quella manovra ha rischiato di far ribaltare un pullman con a bordo 5 bambini. Al volante dello scuolabus, che stava riportando a casa i piccoli, c’era un autista 54enne di Castel Goffredo. Dov’è successo . L’incidente si è verificato a Castiglione delle Stiviere in via Valle Scura, alla frazione Grole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Castiglione delle Stiviere, lo scuolabus finisce fuori strada e s’inclina: a bordo 5 bambini e un adulto

In questa notizia si parla di: castiglione - stiviere

Castiglione delle Stiviere, rientra a casa ubriaco e accoltella il coinquilino: arrestato

Castiglione delle Stiviere, 60enne accoltellato dal coinquilino mentre guarda la TV: arrestato un 58enne

Castiglione delle Stiviere, disturba i clienti del fast food e aggredisce i carabinieri: arrestato

Nomasvello Castiglione delle Stiviere - facebook.com Vai su Facebook

Castiglione delle Stiviere, lo scuolabus finisce fuori strada e s’inclina: a bordo 5 bambini e un adulto - Il conducente ha sterzato per evitare l’impatto con un furgone che arrivava dalla carreggiata opposta ... Scrive ilgiorno.it

Pullman scolastico finisce in un fossato a Grole: feriti cinque studenti e due adulti - Attimi di forte apprensione poco dopo le 14 di oggi, 9 ottobre, a Grole, frazione di Castiglione delle Stiviere, dove un pullman del ... Riporta vocedimantova.it