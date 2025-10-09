Castiglion Fiorentino conferisce la cittadinanza onoraria a Aubrey Marshall Daniel III

Il comune di Castiglion Fiorentino ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria ad Aubrey Marshall Daniel III, noto avvocato americano con una vera e propria passione per l’Italia. La decisione è arrivata, con voto unanime, durante l’ultimo consiglio comunale su proposta del gruppo di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Cittadinanza onoraria all'avvocato Usa che si è innamorato della Val di Chio, ha restaurato la Maestà e donato un'ambulanza - L’avvocato statunitense, da vent’anni nella Valle di Chio, è noto per l’impegno nel tessuto sociale e per la re ... corrierediarezzo.it scrive

Il Consiglio Comunale conferisce la cittadinanza onoraria a Aubrey Marshall Daniel III - Arezzo, 9 ottobre 2025 – Cittadinanza onoraria ad Aubrey Marshall Daniel III, l’avvocato di successo con una vera e propria passione per l’Italia. Scrive msn.com