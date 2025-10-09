Castellaneta accusa | incendio di un’auto per gelosia un arresto Carabinieri
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Compagnia di Castellaneta hanno arrestato un giovane del posto, presunto responsabile di un incendio doloso avvenuto nelle scorse ore nel centro cittadino. L’intervento è scaturito a seguito di un grave episodio verificatosi durante la notte, quando un’autovettura è stata completamente avvolta dalle fiamme mentre era parcheggiata in una zona residenziale. Le fiamme, oltre a distruggere il mezzo, hanno causato anche l’annerimento della facciata di un’abitazione situata nelle immediate vicinanze. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Castellaneta, il rogo è stato domato in breve tempo, evitando ulteriori danni a cose o persone. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: castellaneta - accusa
Accusa, furti nel brindisino con base a Castellaneta Marina: sette arresti in Campania Carabinieri
GIOVANE SPARÒ A UNO STEWARD PER UNA LITE: ARRESTATO A TARANTO UN 20ENNE CON L'ACCUSA DI TENTATO OMICIDIO Nelle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hanno dato ese - facebook.com Vai su Facebook
Castellaneta, accusa: incendio di un’auto per gelosia, un arresto Carabinieri - I Carabinieri della Compagnia di Castellaneta hanno arrestato un giovane del posto, presunto responsabile di un incendio doloso avvenuto nelle scorse ore nel centro cittadino. Secondo noinotizie.it