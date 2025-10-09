Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Compagnia di Castellaneta hanno arrestato un giovane del posto, presunto responsabile di un incendio doloso avvenuto nelle scorse ore nel centro cittadino. L’intervento è scaturito a seguito di un grave episodio verificatosi durante la notte, quando un’autovettura è stata completamente avvolta dalle fiamme mentre era parcheggiata in una zona residenziale. Le fiamme, oltre a distruggere il mezzo, hanno causato anche l’annerimento della facciata di un’abitazione situata nelle immediate vicinanze. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Castellaneta, il rogo è stato domato in breve tempo, evitando ulteriori danni a cose o persone. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Castellaneta, accusa: incendio di un’auto per gelosia, un arresto Carabinieri