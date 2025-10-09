Castellacci | L’infortunio di Lobotka è più rognoso ha un problema all’adduttore
Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana e Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Medici del Calcio, si è soffermato sugli infortuni di Matteo Politano e Stan Lobotka ai microfoni di 1 Station Radio. Sia per l’esterno che per il centrocampista si profila uno stop di 3-4, ma secondo l’esperto l’ex Inter recupererà un po’ prima rispetto al regista slovacco. Castellacci sugli infortuni azzurri. «Senza conoscere il grado della lesione è difficile fare una valutazione precisa. Posso però ipotizzare che quella di Politano sia più lieve. A intuito, il problema all’adduttore, come quello di Lobotka, tende ad essere più rognoso rispetto a una lesione al gluteo, quindi credo che Politano possa recuperare prima. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: castellacci - infortunio
Castellacci: «L’infortunio di Lobotka è più rognoso, ha un problema all’adduttore» L'ex medico della Nazionale a 1 Station Radio: «Senza conoscere il grado della lesione è difficile fare una valutazione precisa. Ma Politano recupererà prima» - facebook.com Vai su Facebook
IL PARERE - Castellacci: "Italia, dobbiamo vincere tutte le partite, sono fiducioso, infortunio Politano? Ipotizzo una lesione più lieve rispetto a quella di Lobotka" https://ift.tt/R6OBLcG - X Vai su X
Lobotka non ce la fa, infortunio alla caviglia e cambio: cosa è successo - Nuovo infortunio per Stanislav Lobotka, costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco del "Maradona", al minuto 13 della prima frazione di Napoli- Segnala corrieredellosport.it