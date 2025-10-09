Castegnato | Franciacorta in Bianco

Dal 10 al 12 ottobre Castegnato tornerà a essere la capitale del gusto e dei saperi caseari con una nuova edizione di “Franciacorta in Bianco”, la rassegna che da oltre vent’anni celebra la cultura del formaggio e il legame tra agricoltura, tradizione e comunità.Per tre giorni, il paese si. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it