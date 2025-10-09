Castegnato | Franciacorta in Bianco
Dal 10 al 12 ottobre Castegnato tornerà a essere la capitale del gusto e dei saperi caseari con una nuova edizione di “Franciacorta in Bianco”, la rassegna che da oltre vent’anni celebra la cultura del formaggio e il legame tra agricoltura, tradizione e comunità.Per tre giorni, il paese si. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Franciacorta in bianco di Castegnato, l’assaggio con Giorgione fa già il pienone - Grande partecipazione e apprezzamento per la serata gastronomica che ha anticipato Franciacorta in bianco, la rassegna dedicata ai formaggi del Comune di ... Lo riporta bsnews.it