Castagne Juve il terzino rivela | I bianconeri mi hanno cercato ma il Fulham ha detto di no per questo motivo Il retroscena di mercato

Castagne Juve, il terzino del Fulham a sorpresa ha svelato un retroscena di mercato su i bianconeri. Cosa è successo la scorsa estate. Timothy Castagne, terzino destro belga classe 1995, noto in Italia per la sua esperienza all' Atalanta e ora in forza al Fulham in Premier League, ha svelato un retroscena di calciomercato che riguarda la Juventus. Dal ritiro della Nazionale belga, il giocatore ha confermato che la Vecchia Signora aveva manifestato un forte interesse per lui durante la scorsa sessione estiva, ma la trattativa non è potuta decollare. Il motivo del mancato trasferimento è da imputare al veto posto dal Fulham.

