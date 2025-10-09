Castagne Juve il terzino rivela | I bianconeri mi hanno cercato ma il Fulham ha detto di no per questo motivo Il retroscena di mercato
Castagne Juve, il terzino del Fulham a sorpresa ha svelato un retroscena di mercato su i bianconeri. Cosa è successo la scorsa estate. Timothy Castagne, terzino destro belga classe 1995, noto in Italia per la sua esperienza all’ Atalanta e ora in forza al Fulham in Premier League, ha svelato un retroscena di calciomercato che riguarda la Juventus. Dal ritiro della Nazionale belga, il giocatore ha confermato che la Vecchia Signora aveva manifestato un forte interesse per lui durante la scorsa sessione estiva, ma la trattativa non è potuta decollare. Il motivo del mancato trasferimento è da imputare al veto posto dal Fulham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: castagne - juve
"La Juve mi voleva": spunta un retroscena di mercato sui bianconeri Dal ritiro del Belgio, Timothy Castagne ha svelato che la Juventus si era interessata a lui durante l’estate ma il Fulham ha rifiutato la proposta #Juventus #Castagne #SpazioJ - X Vai su X
Il Portiere della Juventus ha risposto presente alla chiamata di mister Tudor che lo ha schierato titolare al posto di Di Gregorio, nel primo tempo ha tolto tante castagne dal fuoco Il commento duro alla prestazione nell'articolo completo nel 1° commento - facebook.com Vai su Facebook
Castagne, retroscena sulla Juve: "I bianconeri mi volevano, il Fulham ha detto no" - Dal ritiro della nazionale belga, Timothy Castagne, terzino destro classe 1995 noto in Italia per aver indossato la maglia dell'Atalanta, ed adesso in forza al Fulham, svela un retroscena ... Lo riporta tuttojuve.com
"La Juve mi voleva, ma era l'ultimo giorno e non ho rimpianti": il retroscena dell'ex Atalanta - I tifosi lo ricordano per un gol segnato alla Vecchia Signora in Coppa Italia. Riporta msn.com