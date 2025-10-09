Castagne Juve il terzino rivela | I bianconeri mi hanno cercato ma il Fulham ha detto di no per questo motivo Il retroscena di mercato

Juventusnews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castagne Juve, il terzino del  Fulham a sorpresa ha svelato un retroscena di mercato su i bianconeri. Cosa è successo la scorsa estate. Timothy Castagne, terzino destro belga classe 1995, noto in Italia per la sua esperienza all’ Atalanta  e ora in forza al  Fulham  in  Premier League, ha svelato un retroscena di  calciomercato  che riguarda la  Juventus. Dal ritiro della  Nazionale belga, il giocatore ha confermato che la  Vecchia Signora  aveva manifestato un forte interesse per lui durante la scorsa sessione estiva, ma la trattativa non è potuta decollare. Il motivo del mancato trasferimento è da imputare al veto posto dal  Fulham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

castagne juve il terzino rivela i bianconeri mi hanno cercato ma il fulham ha detto di no per questo motivo il retroscena di mercato

© Juventusnews24.com - Castagne Juve, il terzino rivela: «I bianconeri mi hanno cercato, ma il Fulham ha detto di no per questo motivo». Il retroscena di mercato

In questa notizia si parla di: castagne - juve

castagne juve terzino rivelaCastagne, retroscena sulla Juve: "I bianconeri mi volevano, il Fulham ha detto no" - Dal ritiro della nazionale belga, Timothy Castagne, terzino destro classe 1995 noto in Italia per aver indossato la maglia dell'Atalanta, ed adesso in forza al Fulham, svela un retroscena ... Lo riporta tuttojuve.com

"La Juve mi voleva, ma era l'ultimo giorno e non ho rimpianti": il retroscena dell'ex Atalanta - I tifosi lo ricordano per un gol segnato alla Vecchia Signora in Coppa Italia. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Castagne Juve Terzino Rivela