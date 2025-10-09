Castagnata nel quartiere di Ri a Chiavari con pesca di beneficenza e solidarietà

Domenica 12 ottobre dalle 15 arriva la Castagnata nel quartiere di Ri a Chiavari. Un'occasione organizzata dalla Parrocchia di San Giuseppe per stare insieme, per mangiare castagne e dolci buoni. È l’opportunità anche per bambini e ragazzi di ritrovarsi insieme con giochi dedicati a loro, ci sarà. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

