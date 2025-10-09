Cassino lupo grigio avvistato ai Panaccioni | immortalato dalle telecamere di sorveglianza video

Frosinonetoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lupo grigio è stato avvistato in località Panaccioni, a Sant’Angelo in Theodice, frazione del comune di Cassino. L’animale, solitario, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate all’esterno di un’abitazione privata, mentre si muoveva con passo deciso lungo una stradina di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: cassino - lupo

