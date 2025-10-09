Cassino deve scontare 14 anni di carcere | arrestato 50enne per maltrattamenti e rapina

Frosinonetoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre 3 anni di attesa è finito in carcere per scontare una pena molto lunga di oltre 14 anni. Stiamo parlando di un uomo di Cassino che nelle ore scorse è stato prelevato dagli uomini delle forze dell'ordineNel pomeriggio di ieri, i militari della Stazione di Cassino (Fr) hanno dato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cassino - deve

Cassino, omicidio di Yrelys Pena Santana: condannato a 14 anni Sandro Di Carlo, riconosciuta la semi-infermità mentale - La Corte d’Assise di Cassino ha dunque scritto l’ultima parola sull’omicidio di via Pascoli. Scrive roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Cassino Deve Scontare 14