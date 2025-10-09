Cassate cannoli e olio di San Biagio Platani al banchetto del Papa | il buffet dell' azienda Sabella

Agrigentonotizie.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I sapori della tradizione agrigentina hanno fatto da protagonisti alla 209ª festa del corpo della gendarmeria vaticana, grazie alla partecipazione della Kreadoc, l’azienda dolciaria dei fratelli Santino e Roberto Sabella di San Biagio Platani. L’impresa, conosciuta per la qualità delle sue. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cassate - cannoli

Proviene dalla Puglia l'olio per la lampada votiva di San Francesco - In occasione delle celebrazioni di domani per la festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, l'olio che alimenterà la lampada votiva che arde ininterrottamente presso la Tomba del Santo ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Cassate Cannoli Olio San