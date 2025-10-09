Cassani verrà al Gp di Capodarco

Anche stavolta, il monturanese ‘nonno eroico’, Nello Ribichini si è trovato puntuale e pronto ai nastri di partenza dell’Eroica, a Gagliole in Chianti, con la sua inossidabile bici d’epoca, la tenuta anch’essa storica d’ordinanza, forte dei suoi 88 anni che ne hanno fatto il ciclista più anziano, ma anche il partecipante più longevo e irriducibile avendo partecipato a tutte le 28 edizioni di una corsa dal fascino senza tempo con bici d’epoca. Anche quest’anno Ribichini ha pedalato per circa 30 km, arrivando fino al Castello di Broglio, "un punto iconico di questa corsa" rileva l’ideatore dell’Eroica, Giancarlo Brocci, amico dell’eroico monturanese che è ormai l’unico ciclista rimasto ad aver partecipato a tutte le edizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

