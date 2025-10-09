Caso Soulé niente Italia | il talento della Roma resta fedele all’Argentina
Tiene banco in questi giorni il caso Matías Soulé, ma non per motivi di mercato. Il talento classe 2003 della Roma, protagonista di un ottimo avvio di stagione, è al centro del dibattito per la scelta della Nazionale con cui giocare. La scelta di Soulé. In possesso del doppio passaporto, italiano e argentino, Soulé continua a preferire l’Albiceleste. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore non ha cambiato idea rispetto al 2023, quando aveva già detto no all’Italia di Luciano Spalletti. Nonostante le lusinghe e le aperture, il fantasista non si sente “italiano calcisticamente” e resta convinto della sua scelta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: caso - soul
