Tiene banco in questi giorni il caso Matías Soulé, ma non per motivi di mercato. Il talento classe 2003 della Roma, protagonista di un ottimo avvio di stagione, è al centro del dibattito per la scelta della Nazionale con cui giocare. La scelta di Soulé. In possesso del doppio passaporto, italiano e argentino, Soulé continua a preferire l’Albiceleste. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore non ha cambiato idea rispetto al 2023, quando aveva già detto no all’Italia di Luciano Spalletti. Nonostante le lusinghe e le aperture, il fantasista non si sente “italiano calcisticamente” e resta convinto della sua scelta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Caso Soulé, niente Italia: il talento della Roma resta fedele all’Argentina