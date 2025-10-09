Caso Soulé niente Italia | il talento della Roma resta fedele all’Argentina

Sololaroma.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tiene banco in questi giorni il caso Matías Soulé, ma non per motivi di mercato. Il talento classe 2003 della Roma, protagonista di un ottimo avvio di stagione, è al centro del dibattito per la scelta della Nazionale con cui giocare. La scelta di Soulé. In possesso del doppio passaporto, italiano e argentino, Soulé continua a preferire l’Albiceleste. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore non ha cambiato idea rispetto al 2023, quando aveva già detto no allItalia di Luciano Spalletti. Nonostante le lusinghe e le aperture, il fantasista non si sente “italiano calcisticamente” e resta convinto della sua scelta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

caso soul233 niente italia il talento della roma resta fedele all8217argentina

© Sololaroma.it - Caso Soulé, niente Italia: il talento della Roma resta fedele all’Argentina

In questa notizia si parla di: caso - soul

Cerca Video su questo argomento: Caso Soul233 Italia Talento