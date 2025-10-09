Nel 2019, quando fu proposta l’istituzione della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, il Partito democratico si sciolse i che fu chiamata a presiederla. Erano così entusiasti della Commissione Segre da chiederne la moltiplicazione: segretari comunali e regionali da tutta Italia proposero di realizzare analoghe commissioni sul territorio. La senatrice a vita era stata scelta come emblema della sinistra «nemica dell’odio», e in suo nome – facendo leva su insulti online che la stessa Segre disse di non avere nemmeno visto, non avendo i social – si organizzò l’ennesimo tentativo di controllo digitale delle opinioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Caso Segre, il paradosso Pd: prima baluardo contro l’odio, ora applausi a chi la offende