Caso Segre il paradosso Pd | prima baluardo contro l’odio ora applausi a chi la offende

Panorama.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2019, quando fu proposta l’istituzione della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, il Partito democratico si sciolse i che fu chiamata a presiederla. Erano così entusiasti della Commissione Segre da chiederne la moltiplicazione: segretari comunali e regionali da tutta Italia proposero di realizzare analoghe commissioni sul territorio. La senatrice a vita era stata scelta come emblema della sinistra «nemica dell’odio», e in suo nome – facendo leva su insulti online che la stessa  Segre  disse di non avere nemmeno visto, non avendo i social – si organizzò l’ennesimo tentativo di controllo digitale delle opinioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

