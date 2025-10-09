Caso Plusvalenze si rischia un precedente stile Juventus? Ora non ci sono più dubbi

Il club azzurro sotto i riflettori per l’affare Osimhen, scoppia il paragone con la Juventus: ecco la verità dei fatti Il mondo del calcio italiano è di nuovo scosso da un’indagine che getta ombre, da tempo, su una delle operazioni più chiacchierate degli ultimi anni: l’arrivo di Victor Osimhen a Napoli. E mentre la Procura di Roma si è occupata delle presunte irregolarità contabili legate a quel colpo di mercato estivo del 2020, sono emersi dettagli che fanno storcere il naso. Se la giustizia sportiva ha chiuso il capitolo, le voci su un possibile parallelo con lo scandalo plusvalenze che ha travolto la Juventus sono già forti sul web. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Caso Plusvalenze, si rischia un precedente stile Juventus? Ora non ci sono più dubbi

